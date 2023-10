La increíble remontada que protagonizó tenista japonés 215 del mundo ante Taylor Fritz en Tokio

Taylor Fritz era el gran favorito para adjudicarse el ATP 500 de Tokio, ya que aparte de ser el máximo sembrado, defendía el título en la capital japonesa.

El estadounidense tenía -en los papeles- un sencillo cotejo para meterse en las semifinales, pero de manera increíble lo terminó perdiendo tras tener una considerable ventaja en el tercer set.

Fritz superaba a su rival por 6-0, 4-6 y 5-2, pero el nipón de 20 años quiso lo contrario y con todo el apoyo de su público, dio vuelta el duelo para una remontada espectacular y terminar venciendo en el tercer set por 7-6 (2) mostrando un tremendo tenis.

Consignar que Michozuki disputa el ATP 500 de Tokio gracias a una invitación y hasta este certamen no había ganado ningún partido ATP.

ABSOLUTE SCENESS 🤯🤯

An incredible comeback from 20 year old Mochizuki to upset Fritz in his second ever career match win!#kinoshitajotennis @japanopentennis pic.twitter.com/XRJWc5wSra

