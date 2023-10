Dimitrov pone fin a la semana de ensueño de Nicolás Jarry en Shanghai

Durante la madrugada de este viernes en Chile, Nicolás Jarry no pudo contra la consistencia en momentos clave de Grigor Dimitrov y quedó eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai.

El número 1 de nuestro país tuvo un duelo parejo ante el búlgaro, al punto tal que ninguno pudo sacarse diferencias en el marcador con quiebres. De hecho, el nacional no pudo generarse oportunidades de rompimiento y debieron ir al tie break, instancia en que el europeo fue más certero y se impuso por 7-2.

Luego, Nicolás Jarry intentó mantenerse en juego ante Grigor Dimitrov, intentando seguir con la potencia con que deslumbró durante las rondas previas. Sin embargo, en el séptimo game, el 19 del ranking ATP concretó el quiebre decisivo para abrochar el 6/4 que le permitió imponerse tras 1 hora y 39 minutos de juego.

Dimi DOMINANCE 💪

Dimitrov is back into his first Masters 1000 Semi-Final since Monte-Carlo 2022 with a 7-6 6-4 win over Jarry! 🔙#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/t5NPpG1Nwc

— Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2023