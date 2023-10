Va por el top 20: todo lo que se juega Nicolás Jarry en su partido por los cuartos de Shanghai ante el búlgaro Dimitrov

Una tremenda temporada está realizando este año el chileno Nicolás Jarry, a tal punto que está sumamente cerca de meterse -por primera vez en su carrera- entre los 20 mejores tenistas del mundo.

Este año ha tenido un progreso formidable el jugador criollo, a tal punto que lo empezó en el puesto 155, con apenas 370 puntos y de ahí en adelante solo ha sido ganancia para “Nico”, llegando a instalarse en el puesto 21° del orbe en la actualidad.

Con su victoria sobre el argentino Diego Schwartzman, la primera raqueta nacional se convirtió en el mejor tenista latinoamericano en el ranking mundial, desplazando al argentino Francisco Cerúndolo, pero además quedó a solo un paso del top 20.

Debido a lo anterior, es de suma importancia el partido que afrontará este viernes frente al búlgaro Grigor Dimitrov.

Ad portas del top 20

Para conseguir meterse entre los 20 mejores tenistas del mundo, Jarry sí o sí deberá derrotar a su rival y esperar que el francés Ugo Humbert no gane el torneo o que el estadounidense Sebastian Korda no avance más allá de semifinales.

Lo anterior quedaría en el total olvido si es que Nico consigue el título. En ese caso escalaría hasta el puesto 13° del Ranking ATP.

Otra de las metas del chileno es lograr obtener un cupo en las Finales de la ATP en Turín. En esa disputa, se ubica en el puesto 19, con 1.720 puntos.

“Yo creo que justamente por no imaginármelo me ha ido tan bien, porque he estado enfocado en intentar mejorar y darlo todo y que el resultado sea confiando más en el proceso y en todas las horas que he estado en cancha”, sostuvo el propio Jarry sobre su espectacular temporada.