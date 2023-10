Nicolás Jarry se impone ante Schwartzman en Shanghai y logra su mejor resultado histórico en torneos Masters 1000

En la madrugada de este miércoles en Chile, Nicolás Jarry concretó otro hito en su carrera al meterse por primera vez en los cuartos de final de un torneo Masters 1000 luego de vencer en Shanghai al argentino Diego Schwartzman, 130 del mundo.

El tenista nacional arrancó mucho más enfocado que su rival, imponiendo su mayor potencia en los golpes, sobre todo con su derecho, cuestión que le evitó entrar en mayores intercambios de tiros.

Junto con lo anterior, Nicolás Jarry concretó el primer quiebre del partido sobre Diego Schwartzman en el cuarto game, impidiendo que el trasandino siquiera tuviera chances de quebrarle en todo el primer set, el cual se llevó por un cómodo 6/3. Todo bajo la mirada de su familia en el palco principal, con Juanito, su hijo mayor, siendo la estrella de la transmisión oficial.

Luego, el 22 del ranking ATP mostró temple para levantar tres puntos de quiebre en contra en el segundo game del segundo parcial. Todo parecía definirse en el desempate, pero el “Peque” encontró fallas clave del nacional cuando subió a la red, concretando el rompimiento que le permitió igualar el marcador al vencer por 7/5.

Diego-ing to a third 💪 @dieschwartzman wins the second set against Jarry 7-5! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/jJHo3auu0X

Más allá de aquel bajón, el “Principe” poco a poco fue recobrando la precisión en su siempre ofensivo estilo de juego, apuesta que le pagó en el quinto game del tercer set, cuando le quebró “en cero” el saque al trasandino.

Con esto, luego de 15 aces y 39 tiros ganadores luego de 2 horas con 23 minutos de juego, el número 1 de Chile logró otro rompimiento, concretando la victoria con otro 6/3.

A SPECIAL birthday for Jarry 🎉@NicoJarry seals a 6-3 5-7 6-3 win over Schwartzman to make a first Masters 1000 QF AND become the no.1 ranked South American!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/2HLNtVdF6R

