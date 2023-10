Cristian Garin no puede contra un sólido Daniil Medvedev y queda fuera en Shanghai

De antemano se sabía que el desafío que tenía Cristian Garin no era nada fácil, considerando que por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai jugaba ante el segundo cabeza de serie del cuadro, el ruso Daniil Medvedev.

Más allá de las palabras de buena crianza de quien sólo días atrás fue finalista del ATP 500 de Beijing, donde “Gago” no pudo superar la qualy, quien además es el campeón defensor del título, considerando que la última vez que se jugó el torneo fue en 2019, era a priori el favorito para ganar el juego.

Daniil Medvedev comenzó marcando supremacía en el partido quebrándole el saque a Cristian Garin en el tercer game del primer set, pero el chileno devolvió gentilezas, concretando su rompimiento en el juego siguiente. Sin embargo, la presión del ruso en la devolución le permitió otros dos quiebres a su favor para ganar el parcial inicial por 6/3.

Luego, el hoy 3 del mundo no aflojó en su juego y sacó rápidas diferencias sobre el nacional, hilvanando dos rompimientos más para, más allá de un esfuerzo del nortino por acortar diferencias, completar otro 6/3 con el que abrochó el triunfo en 1 hora y 32 minutos del partido que se jugó bajo techo en la cancha central del Masters 1000 de Shanghai producto de la lluvia.

The Big 6️⃣0️⃣@DaniilMedwed hits 60 WINS for the season with a 6-3 6-3 victory over Garin! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/SeSHhjxdhz

— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2023