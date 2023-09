Corrió la lista: Cristian Garin ingresó al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Tras haber quedado fuera de la qualy del ATP 500 de Beijing, Cristian Garin tenía definido moverse hacia otra de las grandes ciudades de China, Shanghai, para disputar la fase previa del torneo Masters 1000 en el gigante asiático.

Todo debido a que se encuentra en el puesto 99 del escalafón mundial, cuestión que lo situaba a seis bajas de ingresar directamente al cuadro principal del torneo.

Sin embargo, este viernes, Cristian Garin recibió buenas noticias y todas esas deserciones se dieron en las últimas horas, con lo que “Gago” podrá competir en el main draw de Shanghai, sumándose a Nicolás Jarry como la representación chilena en el torneo.

La favorable situación para la segunda mejor raqueta nacional se dio luego que la organización del campeonato categoría Masters 1000 oficializó las bajas de Borna Coric, Soon Woo Kwon, Milos Raonic, Denis Shapovalov, Wu Yibing y Alexander Bublik.

Shanghai update:

OUT: Bublik

IN: Garin

Next: Marozsan

— Entry List Updates (@EntryLists) September 29, 2023