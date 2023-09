El hilarante cierre de partido entre Mackenzie McDonald y Juncheng Shang en Zhuhai

En el cierre de la jornada este jueves por el ATP 250 de Zhuhai, en China, el estadounidense Mackenzie McDonald dio cuenta de una de las figuras locales, Juncheng Shang.

El norteamericano ganó el primer parcial por 6/4, luego el chino igualó al vencer 7/6 en el segundo, pero terminó cediendo el partido por 6/3 en el set final.

Todo marcado por una serie de problemas físicos para Juncheng Shang, que terminó pagando el desgaste tras más de 2 horas y media de partido ante Mackenzie McDonald, aunque el cierre de partido dejó un detalle para las risas.

Esto considerando que, finalizado el compromiso, el jugador local estaba tan agotado que su rival terminó llevándoselo “a caballito” hacia el banco. Todo en medio de los aplausos del público en el ATP 250 de Zhuhai.

Have you EVER seen a match end like this?!?! 🤣@ZhuhaiChampions #zhuhaichampionships pic.twitter.com/4jbKY3ctkX

— Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2023