Insólito accidente en su cuarto de hotel, obligó a la brasileña Haddad Maia a bajarse del WTA 1000 de Guadalajara

No se puede creer. Un durísimo accidente en su propio cuarto de hotel, obligó a Beatriz Haddad Maia a bajarse del WTA 1000 de Guadalajara, certamen que comenzaría a disputar durante esta semana.

Su grupo de prensa explicó con mayores detalles lo que le sucedió al momento de abrir la ducha de la habitación.

“La noche del domingo, la brasileña sufrió algunos cortes en su cuerpo al abrir el baño de su habitación del hotel oficial de la competición, que explotó. Fue necesario que le pusieran puntos en ambas manos”, manifestaron.

Tras lo anterior, fue la propia tenista sudamericana quien se refirió a lo sucedido en redes sociales.

“Anoche, en el hotel, cuando salí y abrí la ducha, simplemente se rompió la puerta y terminé cortándome algunas partes del cuerpo. Tuve que ir al hospital aquí en Guadalajara para que me pusieran puntos en ambas manos, y lamentablemente no podré jugar aquí en México”, sostuvo Haddad Maia.

En esa línea, cerró diciendo que “aparte del susto, estoy bien. Podría ser algo mucho más grave. Necesitaré ya unos días para sanar las heridas y poder volver a lo que queda del año y seguir luchando por mis objetivos para 2023″.

Crazy: Bia Haddad Maia withdrew from Guadalajara because the shower box of her hotel room ‘exploded’ in her hands. Had to go the hospital do get stitches in both hands. Has cuts in multiple parts of her body… https://t.co/yGGskEx40Q pic.twitter.com/H8aKLaaGBh

— José Morgado (@josemorgado) September 18, 2023