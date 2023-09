Cristian Garin conversó con ADN Deportes en Bologna tras superar estrechamente a Leo Borg para darle el primer punto de la serie de Copa Davis a Chile ante Suecia.

“Difícil partido. Había que ganar el primer punto. Él jugó muy bien, tiene mucho mérito por el nivel que sacó. Pude haberlo hecho mejor, pero también habían nervios de primer partido de debut, en una cancha rápida a la que hay que acostumbrarse. Me alegra haber dado el punto para que Nico pudiera entrar más tranquilo”, apuntó, en relación con la calma con la cual el número 1 nacional podía saltar a la cancha en Italia.

Respecto a las condiciones de juego, Cristian Garin reconoció algunas dificultades. “En el tour se juega bastante, pero yo juego cuatro o cinco torneos de este tipo al año y no es lo mismo entrenar que competir. No conocía mucho al rival, pero lo importante es que le di el punto al país. Siempre me pone orgulloso jugar por Chile”, apuntó el hoy 103 del ranking ATP, donde fue más explícito para remarcar las dificultades que le planteó Leo Borg.

“Estuvo sólido mucho rato, no esperaba que lo hiciera por tanto tiempo. Debería haber ampliado la ventaja en el tercer set, pude haber hecho un poco más y después se emparejó mucho todo“, remarcó el número 2 de Chile, motivado en torno a la próxima serie de Copa Davis, el viernes ante Italia.

“Vamos a pelear todos los puntos, lo vamos a dejar todo. Es nuestro objetivo. Cada punto juega. Es importante cada punto y cada set. Italia va a ser el más duro. Preferiría jugar de local. Cada uno tiene su expectativa, pero en la cancha se empareja todo”, concluyó Cristian Garin.