Este martes, Cristian Garin derrotó a Leo Borg en una reñida batalla de más de dos horas y le dio el primer punto a Chile en la serie contra Suecia por las Finales de Copa Davis 2023.

Tras la victoria, el número 2 del tenis chileno reconoció lo duro que fue el duelo contra el sueco de 20 años. “Se sufrió, no me esperaba el nivel de Leo, sacó muy bien. Después, yo no podía encontrar el ritmo, me costó adaptarme, tuve un poco de nervios en el comienzo y en el final, pero estuve muy sólido con mi saque, agresivo y pude estar tranquilo en momentos difíciles”, señaló a TVN.

“Me costó, fue muy tenso el debut y en una cancha difícil donde no jugaba hace tiempo. Creo que en el siguiente partido voy a jugar más suelto, hoy quería ganar como sea el debut y eso te hace estar un poco más tenso, pero lo gané, era importante ganar más allá del resultado”, agregó “Gago”, actual 103° del mundo.

Por último, Cristian Garin remarcó que “vinimos a pasar el grupo, es nuestro objetivo y tenemos chances. Siento alivio, estamos recién comenzando, pero tenemos la fe”.

Recordar que Chile integra el Grupo A junto con Suecia, Italia y Canadá. Los pupilos de Nicolás Massú buscarán salir primero o segundo del grupo para clasificar a la fase final del certamen que se disputará en Málaga, España, durante el mes de noviembre.

Los partidos del grupo de Chile por las Finales de Copa Davis 2023