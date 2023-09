Novak Djokovic: “Si no fuera serbio, hace años estaría en la discusión como el mejor atleta de todos los tiempos”

El serbio Novak Djokovic sigue disfrutando luego de haberse consagrado ayer domingo como ganador del US Open por cuarta vez en su carrera, llegando a 24 títulos de Grand Slam en su carrera.

Al momento de remarcar las claves de su triunfo sobre Daniil Medvedev, quien desde hoy lunes recuperó su lugar como número 1 del mundo apuntó al segundo set, el más largo en la historia del torneo en Nueva York, como el eje fundamental.

“En esos momentos solo se juega por intuición: treinta veces cuando cambiamos, ya no puedo ver la pelota con claridad, todo se vuelve borroso ante mis ojos. Es difícil describírselo a alguien que no ve desde mi punto de vista. de vista y no está en mi lugar, se llega al punto de extremar la paciencia. Quizás el set más duro de la vida“, remarcó Novak Djokovic en diálogo con Sportklub.

En dicha instancia, “Nole” tuvo espacio para entregar una particular reflexión a la hora de ponerse como parte de los “GOAT” (Greatest Of All Times, el más grande de todos los tiempos).

“Dejo al resto si merezco ser o no parte de esa discusión, pero el hecho es uno solo: si no fuera de Serbia, hace años estaría en la conversación sobre el mejor atleta de todos los tiempos desde hace mucho tiempo, pero es parte del camino de mi vida. Agradezco venir de Serbia, me da fe y esperanza. Por eso todo lo que estoy logrando es aún más dulce”, concluyó el tenista de 36 años.