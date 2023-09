Tremenda baja para España: Carlos Alcaraz se borra de la Copa Davis tras quedar eliminado del US Open

Las Finales de la Copa Davis 2023 no tendrán a una de las máximas figuras del tenis mundial: Carlos Alcaraz. El ahora ex número uno del mundo decidió no jugar el certamen y se convirtió en una tremenda baja para el equipo de España.

La noticia fue confirmada este sábado por la Real Federación Española de Tenis a través de un comunicado oficial, en el que también anuncian que el reemplazante de “Carlitos” será el experimentado tenista de 35 años, Albert Ramos Viñolas, quien hoy figura como 88° del planeta.

Por su parte, el joven de 20 años, quien pasó a ser el número 2 del ranking ATP, optó por priorizar su descanso tras la dura temporada que tuvo disputando torneos en Norteamérica, la cual terminó con el US Open, donde anoche quedó eliminado en semifinales frente al ruso Daniil Medvedev.

Sin Carlos Alcaraz, España deberá enfrentar a Serbia, República Checa y Corea del Sur por el Grupo C en las Finales de la Copa Davis 2023, torneo que también disputará Chile. Nuestro país juega contra Italia, Suecia y Canadá en el Grupo A.

Finales de Copa Davis 2023: así se jugará el grupo de Chile