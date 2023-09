Partido entre Gauff y Muchova por las semis del US Open fue interrumpido por activistas: uno se pegó los pies al suelo

En un hecho insólito que sucedió esta noche en el US Open femenino, el duelo de semifinales entre la estadounidense Coco Gauff y Karolina Muchova, fue interrumpido debido a la irrupción de activistas contra el cambio climático en las gradas del estadio “Arthur Ashe” en Nueva York.

El cotejo iba 6-4 y 1-0 a favor de la tenista local, cuando los manifestantes hicieron de las suyas en las gradas, desatando la molestia de todo el público que repletó el recinto deportivo.

A tanto duró el espectáculo en las tribunas, que las deportistas tuvieron que abandonar la cancha a la espera que los manifestantes fueran sacados de lugar.

Lo más impactante de lo ocurrido, es que uno de los manifestantes para dificultar aún más la expulsión, pegó sus pies al suelo y fue muy difícil poder retirárselos del lugar.

He has glued his feet to the ground. He is wearing a t-shirt saying “End Fossil Fuels”. Now counted 8 NYPD officers on the scene. #USOpen pic.twitter.com/0czrDUBIna

— Molly McElwee (@molly_mcelwee) September 8, 2023