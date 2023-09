Nicolás Jarry eligió el duelo que perdió ante Carlos Alcaraz en Wimbledon como el mejor que ha jugado esta temporada

El tenista chileno Nicolás Jarry sorprendió al escoger el mejor partido que ha disputado durante esta temporada, ya que se trató de una derrota.

La raqueta número uno del país aseguró que su duelo ante Carlos Alcaraz en Wimbledon, fue el que más atesora este año.

“Fue el mejor partido de la temporada, aunque no salí victorioso fue una tremenda experiencia, jugar en ese lugar, contra él, fue muy especial“, contó.

Aquel duelo por la tercera ronda de Wimbledon, el español lo ganó por 6-3, 6-7, 6-3 y 7-5, en un cuarto set que Harry lo tuvo contra las cuerdas.

Finalmente, Jarry habló de su decisión de marginarse de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“No fue fácil perdérmelos, menos en mi país y mi ciudad. Es uno de los eventos más grandes de Chile y no ser partícipe es doloroso, pero no me queda otra“, cerró.