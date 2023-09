Cantó con el público: así fue la tremenda celebración de Novak Djokovic tras meterse en las semis del US Open

Historia pura. A solo dos partidos del título 24 en Grand Slam quedó Novak Djokovic, luego que este martes alcanzara las semifinales del US Open 2023.

El tenista serbio tenía un difícil compromiso frente al tenista local Taylor Fritz, pero lo resolvió con tremenda categoría en tres sets y se metió de lleno en la ronda de los cuatro mejores del certamen neoyorquino.

En un partido donde no tuvo contrapeso por parte del norteamericano, Djokovic lo cerró sin perder ningún parcial y en cerca de dos horas de compromiso.

6-1, 6-4 y 6-4 fue el marcador a favor del actual número 2 del Ranking Mundial, que luego de este torneo, volverá a estar en la cima, ocurra lo que ocurra con Carlos Alcaraz.

De esta forma, “Nole” alcanzó una nueva semifinal en su carrera y está decidido con conquistar la estrella 24 en su espectacular carrera.

Solo era felicidad Nole tras su nueva victoria, por lo que decidió celebrarla cantando con el público que llenó las graderías del Artur Ashe en Nueva York.

“You gotta fight … for your right … to party!!” (Tienes que luchar por tu derecho a la fiesta)”, entonó Djokovic con los fanáticos.

En ese mismo escenario, el español Carlos Alcaraz cantó durante la semana pasada un tema del colombiano Sebastián Yatra.

NOVAK SAYS YOU GOTTA FIGHT FOR YOUR RIGHT TO PARRRRRTY.

Novak goes @tkelce on us. pic.twitter.com/IVXtD18Og4

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2023