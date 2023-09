Álex de Minaur arrasa con Nicolás Jarry para eliminarlo en la tercera ronda del US Open

La cancha 17 del complejo de Flushing Meadows fue testigo este sábado de una verdadera clase de tenis del australiano Alex de Minaur, que se impuso con suficiencia en rápidos tres sets para eliminar del US Open a Nicolás Jarry.

Desde un comienzo, el oceánico tomó control del partido, quebrándole el saque al nacional en su primer turno de servicio y, luego de otros dos rompimientos, se quedó con el primer set por 6/1.

Lejos de aflojar, Alex de Minaur no le dio posibilidades a Nicolás Jarry, aunque el segundo set fue más parejo y sólo con un rompimiento pudo imponerse por 6/3.

En el tercer set, el decimotercer cabeza de serie del US Open siguió refrendando la consistencia de sus golpes, desesperando a un tenista nacional que se vio impotente y no pudo evitar el 6/” con el cual se selló su derrota tras apenas 1 hora y 46 minutos de juego.

What it means for Alex De Minaur!

He's into Round 4 of the #USOpen for the first time since 2020. pic.twitter.com/qWyT9Zxo8X

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023