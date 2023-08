Nicolás Jarry enfrentará durante la tarde de este jueves a Alex Michelsen por la segunda ronda del US Open

Nicolás Jarry sigue esperanzado en el US Open, después de tener un complejo estreno en el certamen estadounidense, El chileno necesitó cuatro sets para superar al francés Luca van Assche, 64 del ranking ATP y meterse en la segunda ronda.

La primera raqueta del país sufrió el partido frente al galo, pero mostró lo mejor de su repertorio y logró sacar el partido adelante por parciales de 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6(3).

Después de su gran victoria, el criollo aseguró sentirse a plenitud y muy motivado de cara al siguiente desafío que tendrá en Nueva York, frente al tenista local Alex Michelsen.

“Estoy contento. Fue un partido duro y siempre la primera ronda es así, uno no viene con mucho ritmo y hay que estar muy firme. Por momentos me fui, me costó caro en el segundo set y en el cuarto logré remontar, pero la sensación es buena”, lanzó post cotejo.

Ahora por el paso a la tercera ronda, “Nico” ya tiene programación para medirse frente a Michelsen, joven jugador que pasó desde el puesto 600 a principio de año, a meterse entre los 64 mejores del último Grand Slam de la temporada.

El partido entre “Nico” y el estadounidense, se disputará este jueves desde aproximadamente las 14:15 horas de nuestro país.

Consignar que el cotejo se llevará a cabo en el court 5.