Novak Djokovic arrasa en su debut en el US Open y recupera el número 1 del ranking ATP

En el duelo que cerró la primera jornada del US Open, Novak Djokovic comenzó con el pie derecho su participación en la edición 2023 del último Grand Slam del año, al cual volvió a competir tras su ausencia en 2022.

El serbio concentró aplausos en el Arthur Ashe Stadium, donde comenzó arrasando con su rival, el francés Alexandre Muller, 84 del ranking ATP: en el primer set se impuso por un claro 6/0 en apenas 23 minutos de juego.

That was fast 💨

Luego, si bien su rival logró descontar con algunos games, Novak Djokovic cerró rápidamente el juego contra Alexandre Muller con otros dos parciales, 6/2 y 6/3, concretando el triunfo tras 1 hora y 36 minutos de juego.

Two down, one to go.

Novak Djokovic is on a midnight mission. pic.twitter.com/HtdSrWysz8

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023