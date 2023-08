Nicolás Jarry supera a un duro Luca van Assche para instalarse en la segunda ronda del US Open

Nicolás Jarry tuvo un difícil estreno en el US Open, donde logró sacar a relucir su status de vigésimotercer cabeza de serie del torneo en Nueva York para imponerse en cuatro sets al francés Luca van Assche, 64 del ranking ATP y de apenas 19 años.

El duelo inició parejo entre ambos jugadores, aunque el primer momento de tensión fue bien superado por el nacional: levantó dos puntos de quiebre en contra en el quinto juego y rompió el saque de su rival en el game siguiente, ventaja que administró para ganar el primer set por 6/3.

Luca van Assche no dio su brazo a torcer con facilidad y aprovechando algunos errores del chileno, que bajó la consistencia de su saque y su derecho, quebró en el sexto juego, diferencia que pudo manejar y así igualar el marcador global luego de llevarse el segundo parcial, también por 6/3. Todo más allá que la mejor raqueta nacional deslumbró con un puntazo durante este set.

The tweener and the forehand winner! 😱

🇨🇱 Nicolas Jarry was in his bag on that one. pic.twitter.com/lcSmubRRIy

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023