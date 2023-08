El repudiable comentario de Alexander Bublik durante su derrota ante Dominic Thiem en el US Open

En una de las sorpresas de la jornada inicial del US Open, Dominic Thiem reverdeció laureles al eliminar al vigésimoquinto sembrado del último Grand Slam de la temporada, Alexander Bublik.

Quien fuera campeón en el cemento de Nueva York en 2020 se mostró contundente para despachar al kazajo en rápidos tres sets, por parciales de 6/3, 6/2 y 6/4, volviendo a ganar un partido en un major tras casi 3 años, cuando superó el debut en el Abierto de Australia 2021, buscando dar pasos adelante tras la serie de problemas físicos que lo han aquejado en las últimas temporadas.

Sin embargo, en medio del partido, un comentario del siempre polémico Alexander Bublik, cuando ya caía set y quiebre abajo con Dominic Thiem, generó repudio en redes sociales.

“Estoy cansado de enfrentarme a discapacitados que regresan en sus carreras”, comentó el 27 del ranking ATP durante un partido en el que tuvo 17 doble faltas y se vio superado al punto de expresar semejante falta de respeto hacia su rival.

"I'm fucking sick of getting all these disabled people back in their career," – Alexander Bublik about Dominic Thiem #USOpen

??? Excuse me ??? pic.twitter.com/S4Yj3RqGbu

— S. E. (@tennis_inmyhead) August 28, 2023