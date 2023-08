Alcaraz: “Lo que más admiro de Djokovic es su fortaleza mental, porque nunca se rinde”

El tenista español Carlos Alcaraz analizó lo que será su participación en el US Open, último Grand Slam de la temporada y certamen donde defiende el trofeo que levantó el año pasado.

“Creo que estoy listo y que estoy jugando bien. Evidentemente con muchas ganas de jugar el martes mi primer partido“, comenzó diciendo.

Tras lo anterior, tuvo palabras para Novak Djokovic, su máximo competir en la actualidad y quien lo venció el pasado fin de semana en la final del Masters 1000 de Cincinnati.

“Es uno de los mejores de la historia de nuestro deporte y todo lo que hace es increíble. Lo que más admiro de él es su fortaleza mental porque nunca se rinde. Sabe darle la vuelta a situaciones complicadas para acabar ganando como hizo en Cincinnati. Tengo que aprender de él en este aspecto”, sostuvo sobre el serbio.

Consultado sobre su nuevo status, después de ser por varias semanas el número uno del mundo, indicó: “Mi vida ha cambiado mucho. Vamos a decir que soy un poco más conocido. Mucha gente empezó a conocerme gracias al título del US Open. Mi vida personal no ha cambiado nada. Soy la misma persona. Y a nivel tenístico sí que me noto más maduro en la pista. Siento que soy mejor jugador que hace un año. Tengo dos grandes entrenadores como Juan Carlos y Toni, que llevó a Ferrero al número uno ATP”.

Finalmente, Alcaraz tuvo palabras respecto a la defensa del título en el Abierto de los Estados Unidos.

“Intento no pensar en eso. Estoy intentando repetir la rutina de entrenamientos que me fue bien el año pasado. No estoy para nada pendiente de si defiendo puntos, del título. De lo que estoy pendiente es de seguir mejorando”, cerró.