El gigante John Isner anunció su retiro del tenis profesional: el US Open será su último torneo

El gigante estadounidense John Isner sorprendió a todos al anunciar su adiós al tenis profesional.

Una vez concluida su participación en el US Open, el norteamericano de 38 años cerrará su etapa en el profesionalismo con 16 títulos ATP y un No.8 como mejor ranking alcanzado.

El anuncio lo hizo por medio de sus redes sociales, junto a una fotografía acompañado de su esposa e hijos.

“Después de más de 17 años en el @atptour , es hora de decir adiós al tenis profesional. Esta transición no será fácil, pero espero con ansias cada segundo con mi increíble familia“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “el Abierto de Estados Unidos Será mi evento final. Es hora de atarlos por última vez“.

Los mayores registros de Isner, es que se convirtió en el tenista con más aces en la Era Abierta, y también en el único jugador en superar los 500 tiebreaks ganados en su carrera. En cuanto a los Grand Slams, tuvo el mejor resultado en las semifinales de Wimbledon 2018.

Además de lo anterior, se recordará por un largo tiempo el histórico duelo ante Mahut en Wimbledon 2011, concluyendo con ese 70-68 final. Aquel duelo tuvo a los jugadores más de 11 horas en cancha y al norteamericano como ganador.

After 17+ years on the ⁦@atptour⁩, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.

The ⁦@usopen⁩ will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/GyRTXGNK8G

— John Isner (@JohnIsner) August 23, 2023