Sin Jarry, Alcaraz y Djokovic: confirman los participantes de la edición 2023 de la Laver Cup

Este miércoles, la organización de la Laver Cup oficializó el listado de jugadores que representarán al Team Europa y al Team Resto del Mundo en el torneo por equipos que este año se disputará en Vancouver.

En Canadá, llama la atención de que los dos principales referentes de la disciplina, el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz, quedaron fuera del elenco del “Viejo Continente”. En tanto, Nicolás Jarry finalmente no fue parte del llamado de John McEnroe, con lo que no repetirá la experiencia del 2018, cuando fue suplente.

Entre las últimas novedades, destaca la inclusión en el Team Europa de la Laver Cup del polaco Hubert Hurkacz y el francés Gael Monfils, que se sumarán a Holger Rune, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas y Andrey Rublev.

En tanto, para el Team Resto del Mundo fueron incorporados los estadounidenses Tommy Paul y Ben Shelton, además del argentino Francisco Cerúndolo. El plantel lo completan Frances Tiafoe, Taylor Fritz y Félix Auger-Aliassime. El torneo se disputará entre el 22 y 24 de septiembre en Canadá.

🔴 Tommy Paul, Francisco Cerundolo, and Ben Shelton round out Team World's 2023 lineup.

Be there as rivals become teammates in Vancouver: https://t.co/7hu5UKJUQJ pic.twitter.com/Rw3NhpmN7z

— Laver Cup (@LaverCup) August 23, 2023