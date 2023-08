Los horarios de Garin, Tabilo y Barrios para sus estrenos en las clasificaciones del US Open

Tres chilenos jugarán durante esta semana las clasificaciones del US Open, último Grand Slam de la temporada.

Cristian Garin (91° ATP), Alejandro Tabilo (110°) y Tomás Barrios (120°), ya tienen definidos a sus adversarios para la qualy del certamen.

El sorteo determinó los siguientes cruces: Garin vs Titouan Droguet (172°, Francia), Tabilo vs John Millman (326°, Australia) y finalmente Barrios vs Emilio Nava (155°, Estados Unidos).

Horarios de los chilenos

El primero en saltar a la cancha será Garin, midiéndose frente a Droguet en el segundo turno del court 7, por lo que el partido debería comenzar alrededor de las 12:30 horas de nuestro país.

Después será el turno de Tabilo, enfrentando a Millman en el cuarto turno de la cancha 11. En concreto el duelo se comenzaría a disputar a las 15:00 horas.

El último en salir a escena será Barrios, quien se verá las caras ante el estadounidense Navas en la misma cancha e inmediatamente después que finalice el cotejo de Tabilo.