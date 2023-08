Garin, Tabilo y Barrios ya tienen rivales para la primera ronda de las clasificaciones del US Open

Tres chilenos jugarán durante esta semana las clasificaciones del Us Open, último Grand Slam de la temporada.

Cristian Garin (91° ATP), Alejandro Tabilo (110°) y Tomás Barrios (120°), ya tienen definidos a sus adversarios para la qualy del certamen.

El sorteo determinó los siguientes cruces: Garin vs Titouan Droguet (172°, Francia), Tabilo vs John Millman (326°, Australia) y finalmente Barrios vs Emilio Nava (155°, Estados Unidos).

Si bien la programación aún no está anunciada, los partidos comenzarán este martes, día en que podrían comenzar los chilenos.

Los tres partidos de los tenistas nacionales no tienen registros previos.

Consignar que Nicolás Jarry es el único criollo presente hasta el momento en el cuadro principal del certamen estadounidense.