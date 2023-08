Tomás Barrios y Alejandro Tabilo palpitan las Finales de Copa Davis: “Es una muy buena oportunidad, tenemos que confiar en nuestro tenis”

Este miércoles, Tomás Barrios y Alejandro Tabilo desarrollaron su última jornada de trabajos en las canchas de cemento del Club de Tenis Providencia con miras a los siguientes desafíos que tendrán. De hecho, esta noche viajarán a Nueva York para disputar la qualy del US Open, pero también con la mente en las Finales de Copa Davis.

“Esa va a ser la mejor preparación, llegaremos con varios días de anticipación. Haremos lo mejor posible. Van a ser todos muy duros, nosotros tenemos un muy buen equipo y tendremos nuestras chances”, comentó el chillanejo, quien hoy es nominalmente la cuarta raqueta nacional al ubicarse en el puesto 118 del ranking ATP, aunque muy cerca tanto del nacido en Canadá como de Cristian Garin para pelear por el segundo cupo de singlista en el torneo que se disputará en Bologna.

“Nico (Massú) siempre nos dijo que es un muy buen problema. Todos vamos a tener la posibilidad de jugar, ojalá lleguemos todos sanos”, remarcó un Tomás Barrios dispuesto a dar pelea, al igual que Alejandro Tabilo, enfocado en la adaptación al cambio de superficie.

“Ya jugué un torneo en cemento, tendremos una semana de preparación para el US Open. Venimos todos sanos para la Copa Davis y creo que llegamos todos en un buen momento. Tenemos que enfocarnos en nosotros, partido a partido (…) Somos un equipo bastante fuerte, estamos casi todos cerca del top 100. Es una muy buena oportunidad, tenemos que confiar en nuestro tenis y tomarlo con calma”, planteó el hoy 108 del mundo.

Tomás Barrios y Alejandro Tabilo hacen su balance del año

Los dos jugadores aprovecharon la previa al US Open para sacar cuentas alegres en lo que va de temporada. “Ha sido un año muy largo, pero muy positivo por donde se lo mire. Tengo una linda chance de entrar al top 100, es lo que siempre he querido. He estado entrenando para llegar de la mejor manera a fin de año. En muchos años más perdía de lo que ganaba, pero he tenido más ingresos”, comentó Tomás Barrios.

“Ha sido un buen año, con hartas finales en Challengers. Quiero tratar de terminar fuerte. Me ha ido bien en algunos torneos pese a las lesiones que he tenido”, complementó Alejandro Tabilo.

Además, ambos ratificaron que disputarán los singles y dobles de los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Tengo muchas ganas de jugar los Juegos, que se hagan en Chile va a ser una motivación extra. En Lima tuve una muy buena experiencia, tenía ganas de jugarlo desde que supe que era acá”, planteó Tomás Barrios.

“Va a ser una semana tremenda, estoy feliz de competir en Chile, en un torneo tan grande, no se da tanto. Tener al público con nosotros y jugar dobles con Tomy hará que sea una linda semana, estoy contento de representar a Chile”, complementó Alejandro Tabilo.