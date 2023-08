Nicolás Jarry supera a un duro Safiullin para superar el debut en el Masters 1000 de Cincinnati

Nicolás Jarry debió batallar y mostrar paciencia en momentos clave para imponerse al ruso Roman Safiullin, 63 del ranking ATP, para vencer en el duelo por la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, último torneo del chileno previo al US Open.

En el primer set, la mejor raqueta nacional se mostró dubitativo con sus turnos de servicio, una de las principales armas que posee en el juego. Tras sufrir el quiebre en el quinto game, recuperó la desventaja en el octavo game, pero volvió a ceder en el turno siguiente, cuestión que le costó perder el primer set por 6/4.

Todo parecía pavimentarse para Roman Safiullin en el quinto game, donde volvió a romperle el saque a Nicolás Jarry. Sin embargo, el número 1 de Chile logró volver por sus fueros y, mostrando mayor precisión en sus impactos, concretó dos quiebres con los que ganó el parcial por 6/3.

Luego, la lluvia comenzó a ser factor pues, no conforme con haber postergado el inicio del partido por varias horas en Cincinnati, la caída intermitente de agua interrumpió dos veces el juego durante el tercer set.

Más allá de eso, Nicolás Jarry logró enfocarse a tiempo, salvando un decisivo punto de quiebre en contra en el cuarto game y, nuevamente con dos quiebres seguidos, abrochó otro 6/3 que le permitió ganar tras 2 horas y 26 minutos de juego.

Nico rallies 🇨🇱 @NicoJarry edges Roman Safiullin 4-6 6-3 6-3 for his first ever main draw win at #CincyTennis pic.twitter.com/VtZLlYHolQ

— Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2023