Nicolás Jarry es eliminado en Los Cabos tras caer en un partidazo ante Stefanos Tsitsipas

Nicolás Jarry volvió a dar muestras de su espectacular 2023, pero no le bastó para eliminar al griego Stefanos Tsitsipas, 5 del ranking mundial, quien lo eliminó tras un extenso juego por los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos.

Fiel a su estilo, el número 1 de Chile salió a jugar de igual a igual con el máximo favorito del cuadro y aunque aquella táctica ofensiva le provocó fallos que propiciaron el quiebre de saque a favor de su rival en el cuarto game, recuperó la diferencia en el turno siguiente del helénico.

Así las cosas, debieron zanjar el parcial inicial en un tie break, donde Nicolás Jarry sacó a relucir todo el poderío de su derecho para levantar tres puntos de set que dispuso Stefanos Tsitsipas y así ganar el desempate por 8-6.

El segundo set se mantuvo en un nivel parejo, sin que el nacional pudiera propiciarse chances de quiebre sobre su rival, que si tuvo dos oportunidades en el primero y quinto game, sin éxito. Nuevamente el tie break fue la instancia decisiva, pero esta vez el 5 del mundo logró sostener la ventaja para imponerse por 7-4.

Ya con el desgaste acumulado y el calor reinante en Los Cabos, Nicolás Jarry, quien hasta vomitó durante el desarrollo del parcial final, perdió impacto en sus golpes. Stefanos Tsitsipas sacó provecho de la situación y, tras conseguir el quiebre en cero en el cuarto game, abrochó el 6/2 con el que superó la resistencia del nacional tras 2 horas y 58 minutos de juego.

Back from the brink 😱@steftsitsipas recovers from a set down to reach the last 4 in Los Cabos!#MifelTennisOpen pic.twitter.com/SWCDmIjlTP

— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2023