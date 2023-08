Papelón del año: Sebastian Ofner sufre una de las derrotas más increíbles en la historia del circuito ATP

Sebastian Ofner, actual 61° del mundo y número 1 del tenis austriaco, fue protagonista de una de las derrotas más increíbles que se hayan visto en el circuito. El hecho ocurrió este miércoles por la segunda ronda del ATP 250 de Kitzbühel.

Jugando como local en su país y con el apoyo de casi todo el público, Ofner estaba venciendo tranquilamente al eslovaco Alex Molcan por 6-4 y 5-0. Solo necesitaba ganar un juego más para quedarse con el partido, pero ocurrió lo inesperado.

Poco a poco Molcan comenzó a recortar distancias en el marcador hasta que, para sorpresa de todos, logró una épica remontada y se llevó el segundo parcial por 7-5.

Las acciones siguieron en la tercera manga con un dueño de casa bastante desconcertado por cómo se le escapó el set anterior. Ambos jugadores batallaron de igual a igual hasta que quedaron empatados 6-6. Todo se definió en el tie break, donde el eslovaco se impuso por 7-5 y se proclamó como ganador del duelo.

Tras perder el partido, Sebastian Ofner agachó la cabeza y felicitó a Alex Molcan, quien no pudo ocultar su asombro por la remontada que selló en tierras austriacas, la cual de seguro no olvidará jamás.

Unbelievable 🤯

From a set, 5-0 and match point down, Alex Molcan defeats Sebastian Ofner in Kitzbuhel 👊#GeneraliOpen pic.twitter.com/rigL2zYW8b

— ATP Tour (@atptour) August 2, 2023