Tremendo susto en ATP de Washington: tenista chino se desmaya en plena cancha

Un momento de pánico se vivió este lunes en la primera ronda del ATP de Washington, debido a que el tenista chino Yibing Wu se desmayó en pleno partido contra el japonés Yosuke Watanuki.

Cuando ganaba el primer set por 4-1, el actual 90° del mundo comenzó a tambalear mientras caminaba por su toalla y en cosa de segundos se desplomó encima de una silla.

Personas de la organización del evento rápidamente acudieron a ayudar al jugador de 23 años. Primero lo levantaron, y tras constatar que no se podía mantener en pie, lo sentaron en el piso. Al final perdió el encuentro por retiro.

La alta temperatura y humedad habrían sido las razones que hicieron que Yibing Wu colapsara. Además, ya había sufrido problemas el pasado 5 de julio en Wimbledon, cuando tuvo que ser atendido en pleno partido ante Frances Tiafoe por presentar un ritmo cardiaco anormalmente acelerado.

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET.

Get well soon, Yibing 🙏#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk

