El tenista australiano, Nick Kyrgios, atraviesa un complejo 2023 debido a una serie de lesiones que lo mantienen alejado de las canchas, y aseguró que, con su estilo de vida, no se ve jugando más allá de los 33 años.

Kyrgios fue operado en una de sus rodillas antes del Abierto de Australia y luego sufrió intensos dolores en su muñeca, que en las últimas semanas lo complicaron para volver al circuito.

En conversación con Tennis Majors, el australiano anticipó lo que podría ser su retiro anticipado de la actividad. “La planificación está fuera de control, hermano. Me estoy haciendo viejo, ya tengo 28 años. Pero con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta parece que tengo 57. 33 es una locura. No jugaré hasta los 33 años. Una vez que me vaya, no me van a volver a ver”, comentó.

Además, el tenista de 28 años reveló qué le gustaría hacer cuando termine su carrera. “Creo que me gustaría entrenar y ser el entrenador a tiempo completo de Frances Tiafoe. ¡Eso sería una locura!”, aseguró.

A pesar de las lesiones, Nick Kyrgios podrá tener su revancha y se prepara para competir en el próximo torneo de Washington, Estadio Unidos, que se celebrará del 31 de julio al 5 de agosto.