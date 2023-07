El “aperrado” festejo de Pedro Cachín tras lograr su primer título ATP

Este domingo, el argentino Pedro Cachín logró un hito en su carrera al lograr el primer título en el máximo circuito tenístico luego de coronarse campeón del ATP 250 de Gstaad.

En la arcilla suiza, el trasandino logró batir al español Albert Ramos Viñolas (79° ATP), quien había dado el primer golpe ganando el set inicial por 6/3, cuestión que su rival terminó revirtiendo para vencer en los siguientes dos parciales por 6/0 y 7/5.

FIRST TITLE FEELS 🥺@pecachin1 defeats Ramos-Vinolas 3-6 6-0 7-5 to claim the Gstaad crown 🏆#SwissOpen pic.twitter.com/MsyGA9lNWC

— Tennis TV (@TennisTV) July 23, 2023