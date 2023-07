Repudio transversal en la WTA tras retiro de Zhang Shuai en Budapest por ataque de pánico

El circuito de la WTA se vio sacudido la jornada de este martes tras un polémico desenlace del partido que disputaba la china Zhang Shuai por la primera ronda del torneo de Budapest, sobre arcilla.

La jugadora asiática igualaba 5/5 ante la húngara Amarissa Kiara Toth, invitada por la organización, cuando se produjo un pique polémico de una pelota, lo que terminó en cobro favorable para la local, provocando la incomodidad de su rival.

De hecho, Zhang Shuai apeló a la marca de la pelota (que favorecía su queja), pero, acto seguido, Amarissa Kiara Toth optó por borrar la marca, situación que indignó a la china.

Con la marca en contra, la tenista asiática entró en una crisis de pánico, al sentirse robada por la determinación de darle el punto a su rival y terminó retirándose del partido. En un gesto repudiable, lejos de mostrar preocupación por su compañera de profesión, la local y el público terminaron festejando el triunfo.

La situación no ha dejado a nadie indiferente en el circuito WTA, con muchas de sus jugadoras repudiando el hecho y entregándole su apoyo en redes sociales a Zhang Shuai. “Esto no es aceptable”, escribió la reciente finalista de Wimbledon, Ons Jabeur. “No puedo creer la reacción de su oponente. Muy mal la réferi también. Muy poca deportividad”, complementó Daria Kasatkina en su cuenta de Twitter.

