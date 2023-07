Carlos Alcaraz tras dejar a Djokovic sin su vigesimocuarto Grand Slam: “La clave es que siempre creí en mi mismo”

Historia pura. Carlos Alcaraz (1° del Ranking ATP) se proclamó este domingo como el flamante campeón de Wimbledon luego de derrotar a cinco sets a Novak Djokovic (2°) y consiguió alzar el segundo trofeo de Grand Slam de su carrera.

El tenista español revirtió un resultado adverso en el inicio del partido y, en un arduo encuentro, logró imponerse al serbio sobre el césped londinense por parciales de 1/6, 7/6, 6/1, 3/6 y 6/4 durante cuatro horas y 42 minutos de juego.

Finalizado el duelo y después de la emocionante premiación, Alcaraz habló con Movistar España sobre las sensaciones que le dejó este enorme triunfo.

“Aún no me lo creo, es increíble. No solo es ganar Wimbledon, sino que en la forma en que lo he hecho, ganándole a una leyenda de este deporte como Novak Djokovic“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que ganar la corona de Wimbledon “es algo que soñamos, por lo que luchamos cada día. Durante todo el torneo creí en mi mismo, esa fue la clave. Pensaba que podía ganarle a los mejores y aquí lo he demostrado”.

Finalmente, cerró diciendo que “es increíble ganarle a Djokovic en una final de Wimbledon. Es un sueño convertido en realidad”.

Consignar que, con este título, el español seguirá en lo más alto del Ranking ATP secundado por el serbio.