Carlos Alcaraz barre con Medvedev para citarse con Djokovic en la final de Wimbledon

Carlos Alcaraz cumplió con las expectativas este viernes y clasificó a la final de Wimbledon por primera vez en su carrera, siendo esta la segunda definición de un Grand Slam que disputará en su carrera tras ganar el año pasado el US Open.

El español tenía en frente a un duro rival, como el ruso Daniil Medvedev, pero el jugador de 20 años supo tener paciencia para leer el juego de su rival y hacer gala de toda su potencia.

Con un quiebre en el primer set y dos en el segundo parcial, Carlos Alcaraz pavimentó el camino al lograr un rápido doble 6/3 a su favor.

Sin embargo, en el tercer set, Daniil Medvedev se mostró dispuesto a pelear, rompiéndole el saque al hispano tras estar en desventaja de 3/0. Pese a estrechar las cifras, el joven español concretó dos quiebres seguidos para abrochar otro 6/3 que le permitió sellar el triunfo tras 1 hora y 50 minutos de juego.

Clinical Carlos 😮‍💨@carlosalcaraz comfortably moves past No.3 seed Daniil Medvedev 6-3, 6-3, 6-3 to move into his first Wimbledon final 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/ZJO1hlYcOI

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2023