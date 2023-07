Holger Rune sorprendió con su reflexión tras quedar eliminado en cuartos de final de Wimbledon ante el número uno del mundo, Carlos Alcaraz. El danés cayó este miércoles en tres sets de 7-6, 4-6 y 4-6.

En rueda de prensa post partido, el 6° del ranking aseguró que no estaba en óptimas condiciones. “Estoy un poco decepcionado. No me he sentido de la mejor forma en el partido de hoy, pero hice todo lo que pude para no defraudar al público. Intenté luchar hasta el final. Alcaraz ha jugado un buen partido y yo podría haber jugado mejor”, señaló.

En esa misma línea, el joven tenista de 20 años explicó que “esta mañana no me sentí bien al despertar, pero es algo normal, no te sientes bien cada vez que te levantas. Hice todo lo que pude para sentirme mejor para el partido, pero no tenía la misma energía que tengo normalmente cuando juego. Esto puede pasar cuando juegas en tantos torneos, tantos partidos”.

Por último, Holger Rune reflexionó sobre esta derrota en Wimbledon y sacó conclusiones para el futuro de su carrera. “Aprendí que no importa cuáles son las circunstancias, tengo que comprometerme plenamente con mi juego. Creo que hoy no lo he hecho al 100%. Dejé que Alcaraz tomara ventaja en demasiados puntos. Tengo que ser mejor para aprovechar mis oportunidades”, finalizó.