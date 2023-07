Novak Djokovic le remontó un partidazo a Rublev y se metió en las semifinales de Wimbledon

Este martes, el tenista serbio Novak Djokovic (2º) en su partido número 400 de Grand Slam, derrotó al ruso Andrey Rublev (7º) por los parciales de 4/6, 6/1, 6/4 y 6/3 y se clasificó a la semifinal de Wimbledon.

Con la victoria conseguida, luego de disputar cuatro reñidos sets, Nolebuscará meterse por quinta vez consecutiva a la final del Grand Slam que se disputa sobre el césped londinense. Ahora, en semifinales se verá las caras con el italiano Jannik Sinner (8º).

El encuentro comenzó bastante parejo por parte de ambos tenistas. Sin embargo, quien tomó prematuramente la delantera fue el ruso al llevarse la primera manga por 6/4 sobre Djokovic. Justo después de ese momento, fue cuando el serbio desplegó su mejor repertorio de tiros para ganar el segundo set por 6/1 e igualar el resultado en el marcador.

Posteriormente, a pesar del correcto desempeño del tenista ruso, la balanza se inclinó completamente en favor del número dos del mundo, quien terminó ganando por 6/4 y 6/3 los siguientes sets, dejando el marcador final del encuentro en un 4/6, 6/1, 6/4 y 6/3 a favor de Novak Djokovic.

Con el triunfo conseguido en la cancha central de Wimbledon, el número 2 del ranking ATP consiguió igualar la marca de Roger Federer de más semifinales alcanzadas en torneos de Grand Slam, con 46 en total.

Por el paso a la final, Novak Djokovic se medirá ante el italiano Jannik Sinner el próximo viernes 14 de julio en horario aún por confirmar.

The quest for number eight continues. @DjokerNole comes from a set down to defeat Andrey Rublev 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 to advance to his 46th Grand Slam semi-final 👏#Wimbledon pic.twitter.com/SfkYzYzm7b

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023