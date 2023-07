Elina Svitolina da el gran golpe en Wimbledon tras eliminar a la número 1 del mundo

Elina Svitolina (76° WTA) concretó este martes una de las mayores sorpresas de Wimbledon en el cuadro femenino tras imponerse a la mejor jugadora del ranking femenino, la polaca Iga Swiatek.

La ucraniana pegó de entrada en el Court Central, sobreviviendo a los cinco quiebres de servicio que sumaron entre ambas jugadoras, ganando así el primer set por 7/5.

El segundo parcial fue más parejo, pero Iga Swiatek debió extremar recursos, llegando a un tie break que supo manejar para vencer por 7-5, alargando el desarrollo del juego.

Sin embargo, en el set decisivo, Elina Svitolina manejó con potencia su devolución para quebrarle dos veces seguidas a la polaca, sellando el 6/2 con el que abrochó su clasificación a las semifinales de Wimbledon.

