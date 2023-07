Tomás Barrios se baja sorpresivamente del Challenger de San Benedetto

Tomás Barrios estaba programado para debutar este lunes como quinto cabeza de serie del cuadro del Challenger de San Benedetto, donde debía enfrentar al búlgaro Dimitar Kuzmanov.

Sin embargo, horas antes de su compromiso, el número 2 de Chile optó por informar su deserción del campeonato sobre arcilla, considerando el desgaste acumulado con cuatro semanas de actividad seguida, incluyendo su clasificación a Wimbledon desde la qualy.

El kazajo Dmitry Popko tomará el lugar en el cuadro de Tomás Barrios y Francesco Forti ingresó como lucky loser de cara al desarrollo del Challenger de San Benedetto, que todavía cuenta con otro chileno: Alejandro Tabilo, que debutará ante el argentino Genaro Oliveri.

San Benedetto del Tronto update:

OUT: Barrios Vera

IN: Forti (LL, will play against Pellegrino)

— Other List Updates (@OtherLists) July 10, 2023