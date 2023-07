Entrenador de Tomás Barrios y la tremenda confianza en su pupilo: “No me extrañaría verlo entre los 20 mejores del mundo”

Guillermo Gómez, entrenador de Tomás Barrios, repasó el gran presente que está teniendo el chileno en el circuito ATP, estando a solo 19 lugares de ingresar por primera vez en su carrera entre los cien mejores tenistas del mundo.

Gómez también es entrenador de Alejandro Tabilo, por lo que ha sido el gran responsable del éxito que han experimentado ambos tenistas nacionales los últimos años.

Respecto al gran paso que tuvo el chillanejo por Wimbledon, el DT aseguró en conversación con La Tercera que “siempre hemos tenido con Ale y Tomi harta confianza en esta superficie, porque siento que juegan bien; que son agresivos, con tiros bajos que incomodan. Ambos tuvieron sorteos muy complejos. Había rivales que venían jugando muy bien en pasto. Cada partido era un desafío, sobre todo en la primera ronda de la qualy, que Tomi pedía por favor ganar ese partido, porque venía mal físicamente; muy cansado después de un viaje muy largo tras la final en Poznan. Entonces, uno más que pensar en cómo le va a ir, piensa en cómo solucionar las situaciones en el minuto. No sé si me lo esperaba, pero tenía la confianza de que podía jugar bien en esta superficie”.

Respecto al gran desempeño mostrado por Barrios en el tercer Grand Slam de la temporada, indicó que jugar en césped mejorar sus condiciones naturales.

“Le ayuda muchísimo. El que la pelota sea más rápida en el bote, le da más tiempo a él, porque siempre está cortando los tiempos. Además, usa una cuerda (tripa) que ayuda mucho en esta superficie. La usa todo el año, a diferencia de otros que solo la ocupan en este torneo. Entonces, él se siente muy cómodo y también le ayuda que está teniendo un gran año. La confianza es mayor, sigue subiendo su nivel y las cosas se están dando a su favor. Ha mejorado en lo físico y eso le da más tranquilidad al jugar”, indicó.

Consultado sobre el salto de Barrios en el ranking y lo que se espera en el futuro cercano, Gómez manifestó: “Lo vemos claramente de una buena manera. El año pasado veníamos muy bien en esta misma época, pero la lesión en la rodilla truncó todo. Hoy lo vemos mucho mejor, muy bien físicamente, y expectantes porque no defiende nada hasta fin de año, y eso es una tranquilidad. Pensábamos que le iba a costar un poco más después de seis meses sin jugar, pero la verdad es que ha sido un tremendo primer semestre. Esperamos que siga así, eso es lo que hemos trabajado y estamos atentos a hacer las cosas lo mejor posible. Ya entró directo a Los Cabos, que ayuda mucho, porque nos permite prepararnos en cemento también. Entonces, hay cosas que se están dando muy bien”.

Sobre si Barrios debería haber explotado antes bajo su dirección, el entrenador fue enfático en señalar que no quiso apurar los tiempos por temor a lesiones.

“Yo siento que si hay algo que he hecho muy bien en este proceso es llevarlo muy lento. Era necesario por cómo venía y cómo era físicamente. Para mí era fundamental. A pesar de la presión inmensa de todo el mundo que me decía que había que apurarlo, que había que hacer las cosas más rápido o entrenarlo de otra manera, yo siempre fui muy tajante en que lo íbamos a llevar lento y creo que eso ha dado sus frutos a la larga. Si lo hubiéramos apurado años atrás, hubiera terminado muy lesionado y quizás sin jugar. Es una de las grandes cosas que me atribuyo; el haber sido un poco más cauto y haber esperado que su desarrollo fuera más normal que apurado. Hoy eso lo lleva a una seguridad distinta y a una firmeza física que va a seguir mejorando. De aquí a dos años, Tomi va a ser otro jugador, con unos cimientos distintos que si lo hubiera apurado“, lanzó.

Finalmente, Gómez se aventuró en decir que el tenista chileno puede meterse -en un tiempo más- entre los mejores del planeta.

“Yo creo que Tomi, con un mejor físico y desplazamiento, que es su tema a mejorar, no tiene techo. Tiene un gran nivel, muy peligroso, muy vertiginoso y no me extrañaría verlo entre los 20 mejores del mundo en cualquier minuto, y de ahí para arriba uno sabe que cualquier cosa puede pasar”, cerró.