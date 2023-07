Novak Djokovic deberá esperar hasta el lunes para abrochar su clasificación a cuartos de final en Wimbledon

Si no son las lluvias, son las estrictas reglas en Inglaterra las que han ido provocando cambios en la programación de Wimbledon, cuestión que este domingo afectó al serbio Novak Djokovic.

Ante el alargue del encuentro previo, donde Iga Swiatek debió llegar a los tres sets para eliminar a Belinda Bencic en los octavos de final, el serbio ingresó bien entrada la noche al Court Central para enfrentarse al polaco Hubert Hurkacz.

El 18 del mundo no le puso la tarea sencilla a Novak Djokovic, que en el primer parcial debió salvar tres puntos de set en contra durante el tie break, imponiéndose por 8-6 en el desempate.

Hubert Hurkacz se mantuvo con el pulso firme y exigió la resistencia del máximo ganador de títulos de Grand Slam, que nuevamente debió llegar a un 8-6 en el tie break para ampliar su ventaja en el marcador.

Sin embargo, debido a la regla que impide actividad en el recinto que aloja Wimbledon, por acuerdo con la zona residencial que lo rodea, el partido no pudo sobrepasar las 10:30 de la noche, hora local, forzando su suspensión hasta mañana.

Así las cosas, la organización del torneo agendó la reanudación del juego este lunes, en el segundo turno de la cancha central, tras el juego entre la kazaja Elena Rybakina y la brasileña Beatriz Haddad Maia.

To be continued…

Novak Djokovic and Hubert Hurkacz will return tomorrow with the Serbian leading 2-0 in sets#Wimbledon pic.twitter.com/wnCw8x26Dw

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023