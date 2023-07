Alejandro Tabilo es campeón del Challenger de Karlsruhe sin ganar un set: su rival se retiró tras sufrir dura caída

Este domingo, el tenista nacional Alejandro Tabilo se coronó campeón del Challenger 75 de Karlsruhe en Alemania, pero de una forma bastante ingrata. Su rival, el italiano Giulio Zeppieri, ganó el primer set y minutos después tuvo que retirarse debido a una lesión.

En la primera manga, el jugador europeo superó con contundencia al chileno por 6-2. Tras aquello, apenas iniciado el segundo set, alcanzó a golpear una sola vez la pelota y luego sufrió una dura caída al intentar responder una devolución de Tabilo.

Giulio Zeppieri recibió la asistencia médica en la cancha y se comprobó que no estaba en condiciones de seguir jugando, por ende, se retiró del partido y Alejandro Tabilo quedó como ganador del Challenger 75 de Karlsruhe.

De esta manera, el “Jano” consigue su tercer título a nivel Challenger. En 2021 conquistó el trofeo del Challenger de Guayaquil y en 2023 salió campeón del Challenger de Francavilla.

Karlsruhe Ch F: (tw // nasty fall) ZEPPIERI NOT THE FALL 😭😭 this caused an impromptu MTO to start the 2nd set, but glad Tabilo came around & checked on Zeppieri.

He can continue for the moment but pls don’t force yourself ngl-

🎥 @ATPChallengerpic.twitter.com/soaB9lvWwy

— stateofsport21 // raz (she/her) (@eretzsport022) July 9, 2023