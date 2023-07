“Ridículo”: la feroz crítica a John McEnroe luego de desconocer en TV las características de Nicolás Jarry

En la previa al compromiso entre Nicolás Jarry y Carlos Alcaraz en la tercera ronda de Wimbledon, quien fue encargado de comentar el compromiso para la BBC fue una leyenda de la especialidad, John McEnroe.

Al momento de anticipar el compromiso en el “césped sagrado”, quien fuera dominador absoluto del circuito apuntó que “no conocemos a Jarry, pero pronto lo conoceremos”. La frase, en un comienzo, sonó extraña, considerando que compartió con el nacional durante 2018, cuando fue suplente del “Resto del Mundo”, conjunto al que “Big Mac” capitaneó en la Laver Cup.

Aquella frase de John McEnroe no pasó colada para los televidentes, incluyendo a un conocedor del circuito, como el australiano John Milman, quien cuestionó duramente la idoneidad del estadounidense para participar de la transmisión televisiva de Wimbledon.

“¿Cómo un comentarista puede decir eso? Es ridículo. Hay 87 millones de personas que juegan tenis en el mundo y este muchacho (Nicolás Jarry) es actualmente el vigésimo octavo mejor”, escribió en su cuenta de Twitter quien llegó a ser top 30 del mundo.

How a commentator can say “we don’t know Jarry but we’ll get to know him” is beyond ridiculous. 87 million people play tennis worldwide and this guy is the 28th best at it currently. #Wimbledon

— John Millman (@johnhmillman) July 8, 2023