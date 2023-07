Tomás Barrios hace positivo balance de Wimbledon: “Estoy en mi mejor ranking y no defiendo nada en lo que queda de año”

Tomás Barrios puso final a su participación en Wimbledon, donde superó las clasificaciones y se instaló en la segunda ronda, el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam.

De todas formas, la derrota ante David Goffin le dejó sensaciones amargas. “Los dos primeros sets fueron muy duros, el primer set tuve oportunidades que no pude aprovechar, lo dejé escapar, él no estaba jugando tan bien. El segundo fue muy exigente y eso creo que fue lo que me demandó por el resto del partido”, comentó el chillanejo en diálogo con ESPN, valorando la regularidad del belga.

“Él jugó de la misma manera todo el tiempo, muy exigente, y me fue desgastando cada vez más. Creo que fue una linda semana y a seguir con todo”, remarcó Tomás Barrios, que deja Inglaterra en el puesto 117 del ranking ATP y la ambición de seguir creciendo tras su buen Wimbledon.

“Uno quiere siempre un poquito más. Prefiero quedarme con que fue una buena semana, estoy en mi mejor ranking, no defiendo nada en lo que queda de este año, asi que a descansar unos días para volver con todo a lo que queda del año”, concluyó el número 2 de Chile.