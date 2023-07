Stefanos Tsitsipas remonta la desventaja ante Andy Murray para eliminarlo de Wimbledon

En uno de los encuentros postergados por el horario limite que dispone Wimbledon, Stefanos Tsitsipas logró revertir la desventaja en la cual se detuvo el encuentro este jueves ante el local Andy Murray.

Aun cuando el griego retomó la actividad dos sets a uno abajo con el ídolo de los británicos en la especialidad, supo enviar el parcial a un tie break, donde se impuso por 7-3.

Motivado por el desarrollo del desempate, Stefanos Tsitsipas logró sacar ventaja decisiva en el quinto parcial, quebrándole el saque a Andy Murray en el tercer game para sellar la victoria por 6/4 en 4 horas y 43 minutos de juego.

A Centre Court debut to savour 🙌@steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/FNfG3cocQC

