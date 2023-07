Jarry se tiene tremenda fe ante Alcaraz en Wimbledon: “Espero mancharle ese camino que está recorriendo”

Nicolás Jarry se tiene mucha confianza para lo que será su partido por la tercera ronda de Wimbledon ante Carlos Alcaraz.

El tenista chileno desafiará al número uno del mundo en la cancha central y espera dar la sorpresa para seguir avanzando en el tercer Grand Slam de la temporada.

“Él es el número uno, él viene de ganar Queens. Aquí en Wimbledon no he podido verlo, pero mi juego no cambia mucho. Siempre soy agresivo, yo salgo a buscar los partidos y lo haré también contra él, como lo hice en Rio. Es muy fuerte mentalmente, tiene una tremenda derecha, pero es humano. Yo sé que puedo hacerle daño”, lanzó el criollo.

Tras ello, aseguró que “Alcaraz me parece un gran chico, tenemos una buena relación”.

Finalmente, Jarry evitó compararlo con Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

“No lo compararía con el Big 3. Es un jugador diferente a los tres. Él está haciendo su propio camino. Yo espero mancharle ese camino que está recorriendo”, cerró.