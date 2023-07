Este jueves, Nicolás Jarry se hizo fuerte ante el italiano Marco Cecchinato, 89° del mundo, y superó con éxito la primera ronda de Wimbledon 2023 tras ganar en cuatro sets.

Luego del debut triunfal, el número 1 de Chile destacó el repunte que tuvo frente al europeo. “Fue un partido donde fui de menos a más y la forma en que terminé me pone muy contento, porque no me venía sintiendo muy bien, esta cancha es diferente a todas las demás”, señaló.

“Estuve muy concentrado para intentar no ceder en ningún momento del partido. Jugué a un muy buen nivel, espero seguir mejorando, tengo bastante por mejorar”, agregó el chileno, actual 28° del planeta.

Jason Kubler se cruza en el camino del chileno

Por último, Nicolás Jarry anticipó su choque contra el australiano Jason Kubler, 77° del ranking, por la segunda ronda de Wimbledon. “Se viene un enfrentamiento complicado con alguien que le gusta esta superficie, alguien nuevo, pero si es que hago mi trabajo, tengo oportunidades, debo seguir con esta mentalidad y estar agresivo, que es lo que mejor hago”, finalizó.