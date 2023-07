Carlos Alcaraz se luce en su debut como máximo favorito del cuadro en Wimbledon

En una jornada de martes marcada por la lluvia en Londres, quien sí pudo completar su debut en el cuadro principal de Wimbledon fue el español Carlos Alcaraz, quien estrenó su rol de máximo favorito al título del torneo.

El veterano francés Jeremy Chardy fue quien intentó oponer resistencia al hispano, pero poco pudo hacer ante quien llegó al tercer Grand Slam del año habiendo ganado el título del ATP 500 de Queens, sobre césped.

Durante los dos primeros sets, Carlos Alcaraz sencillamente arrasó con el galo, llevándoselos por contundentes 6/0 y 6/2. Ya luego en el tercer parcial, Jeremy Chardy logró alargar el encuentro, pero el hispano pudo ganar por 7/5, sellando el triunfo en apenas 1 hora y 55 minutos en el recinto cerrado de la Cancha Central.

Sometimes all you can do is applaud… 👏@carlosalcaraz could do no wrong in his first round match 🔥#Wimbledon pic.twitter.com/tAJEfLAU1j

