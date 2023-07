Djokovic se roba el show en Wimbledon con hilarante reacción tras lluvia que interrumpió su partido

Este lunes, la lluvia se hizo presente en Londres e interrumpió los partidos que se estaban desarrollando por la primera ronda de Wimbledon, entre ellos, el duelo entre Pedro Cachín y el vigente campeón del torneo, Novak Djokovic.

El astro serbio comenzó con un inapelable triunfo de 6-3 en el primer set, pero luego cayeron las gotas que obligaron a paralizar las acciones. Ambos tenistas tuvieron que esperar más de una hora para que la cancha de pasto volviera a estar en buenas condiciones.

Desde la organización solo mandaron a un funcionario a secar el césped con una sopladora de aire, lo que retardó aún más la reanudación del partido. En tanto, Novak Djokovic aprovechó toda esta situación para reactivar los ánimos de la gente con una hilarante reacción.

El actual número 2 del mundo saltó a la cancha y comenzó a secar el pasto con su toalla, a modo de broma. El público respondió con risas y aplausos, mientras que “Nole” pidió el apoyo de todos los fanáticos para terminar de secar el campo.

Novak Djokovic trying to dry the grass on Centre Court himself

He gets a round of applause from the crowd. 😂

pic.twitter.com/wYZSkvEnZp

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2023