Cecilia Ancalmo y la igualdad de género que busca el tenis: “No es una opción, sino una obligación que tenemos todos”

En un nuevo episodio de Mujeres al Deporte de ADN, la conducta Macarena Miranda conversó con Cecilia Ancalmo, la oficial de desarrollo de la Federación Internacional de Tenis (ITF), quien se refirió al programa “Advantage All”, con el cual, la entidad intenta aumentar el número de mujeres en cargos profesionales y de liderazgo en el deporte.

Ancalmo señaló que esta estrategia busca que el tenis “se desarrolle y se mantenga como un deporte de igualdad de ventajas. El objetivo es empoderar, inspirar y permitir que mujeres y niñas alcancen su máximo potencial dentro y fuera de la cancha. La igualdad de género ya no es una opción, sino una obligación que tenemos todos en la sociedad en la que estamos”.

Respecto al programa “Advantage All”, explicó que “se basa en cinco pilares: empoderar, equilibrio, cultura, valor y voz. Junto a eso entra la última estrategia, en la que los hombres sean aliados del programa. Se ha puesto en marcha identificar a aliados masculinos que se comprometan de forma tangible con el cambio dentro de sus esferas de influencia”.

“Pensamos en presidentes y secretarios generales de federaciones nacionales, entrenadores, árbitros, jugadores, exjugadores, entre otras figuras, que ayuden a impulsar la inclusión de mujeres”, remarcó sobre el respaldo que buscan por parte de los hombres.

En cuanto a cifras, la oficial de desarrollo de la ITF indicó que “en Sudamérica, el 9,2% de entrenadores son mujeres y el 13% de los árbitros son mujeres”.

Cecilia Ancalmo también definió algunas claves para permitir que haya más mujeres en cargos profesionales en el deporte. “El paso fundamental es crear conciencia, a veces los espacios no se abren porque no nos planteamos el problema y no buscamos la solución. Es fácil abrir la discusión cuando visito alguna federación nacional, pero si no hablamos del tema, no se avanza”, subrayó.

“Hay que reconocer los aportes de tener mujeres en una organización, pensar en la riqueza que eso traerá al equipo de trabajo y luego crear las condiciones”, concluyó.